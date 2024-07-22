Спортивный директор «Оренбурга»: «Надо каждую игру проводить так же, как со «Спартаком»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Спартак» — хороший раздражитель, один из топовых российских клубов. Наши очные встречи, как правило, получаются яркими, с большим количеством голевых моментов. Нам удалось забить, поэтому мы и победили. У нас впереди большая работа, команда обновилась, очень сильно омолодилась.

И нам предстоит действительно большая работа, чтобы воплотить все задуманное. У нас собрались пацаны с хорошим качествами, в облаках не летают, понимают, что надо работать. Следующий матч с «Ахматом» — надо пытаться каждую игру проводить так, как со «Спартаком», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

21 июля «Оренбург» обыграл красно-белых со счетом 2:0, голы на счету аргентинца Матиаса Переса и турка Эмирджана Гюрлюка. Московский клуб проводил первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.