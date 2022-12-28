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Сегодня, 15:48

Спортивный директор «Оренбурга» подвел итоги выступления команды в первой части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первой части сезона.

«Наша цель — удержаться в РПЛ. Пока так, а потом посмотрим. Пока сезон не закончился. Промежуточный результат неплохой. Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Больше радует, что игра, которую ставит тренер, начинает получаться. Это ключевой момент для нас», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Он отметил, что трансферов на данный момент не планируется.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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