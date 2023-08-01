Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов не просто так в сборную вызывался, он хороший футболист»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» подписание арендного соглашения с защитником «Зенита» Арсеном Адамовым до конца сезона.

«Есть ли у нас право выкупа? Мы бы не хотели разглашать. Мы хотели получить Адамова — сделали это. Будем следить за тем, как он себя проявит. Надеюсь, что будем довольны и мы, и игрок. Он только приехал, первая тренировка. Тренер будет смотреть на его состояние. Арсен — хороший футболист, это однозначно. Не просто так вызывался в сборную, на него хорошие отзывы. Когда играл в «Урале», выглядел здорово. От этого мы и отталкивались», — сказал Андреев «СЭ».

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

«Оренбург» арендовал 23-летнего россиянина у «Зенита» во вторник, 1 августа.