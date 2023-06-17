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Сегодня, 17:23

Спортивный директор «Оренбурга»: «Личку выкупают, он делает следующий шаг в своей карьере»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о переговорах с «Динамо» по переходу главного тренера Марцела Лички.

«Есть отношения между «Оренбургом» и «Динамо», все обговорено — выкуп миллион евро, большего сказать не могу. Когда Марцела хотел «Краснодар» — была договоренность, что он останется. Был продлен контракт. В любом случае это решение Марцела — он мог сказать, что останется, на этом бы и закончилось. Никто никого не забирает, Марцела просто выкупают. Он делает следующий шаг в своей карьере. Официально переход еще не состоялся, посмотрим, как будет», — сказал Андреев «СЭ».

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.

Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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