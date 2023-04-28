Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал ситуацию с выкупом контракта Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с выкупом контракта Брайана Мансильи.

«Что касается Мансильи, то все хорошо. Мы обо всем договорились, теперь вопросом занимаются юристы. Все были заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Думаю, в ближайшее время обо всем объявим и сообщим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мансилья провел 21 матч в составе «Оренбурга», отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.