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Сегодня, 16:05

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал ситуацию с выкупом контракта Мансильи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с выкупом контракта Брайана Мансильи.

«Что касается Мансильи, то все хорошо. Мы обо всем договорились, теперь вопросом занимаются юристы. Все были заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Думаю, в ближайшее время обо всем объявим и сообщим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мансилья провел 21 матч в составе «Оренбурга», отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-my-obo-vsem-dogovorilis-s-mansil-ej-v-blizhajshee-vremya-vse-ob-yavim/
Дмитрий Андреев
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