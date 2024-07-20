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Сегодня, 22:04

Спортивный директор «Оренбурга»: «Взять Писарского обратно? Мы не рассматриваем этот вопрос»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал трансферы клуба за последние годы.

«Ситуация по Воробьеву и Эктову — показательная. Интерес к ним был на протяжении полутора лет. Но они проявили позицию, ждали, работали и затем ушли в топовые команды. Кто себя проявил иначе, тот сейчас и сидит ни с чем. А Капленко не совсем доволен своим положением в «Балтике». Мы не хотели его продавать, говорили подождать до лета, но он принял такое решение, сам выбрал этот путь. Взять Писарского обратно? Мы не рассматриваем этот вопрос. Взяли на место Воробьева молодого, 21-летнего Сахархизана. Надеемся, он хорошо себя покажет, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее полузащитник Александр Эктов перешел в «Краснодар», нападающий Дмитрий Воробьев — в «Локомотив», полузащитник Кирилл Капленко — в «Балтику», а форвард Владимир Писарский — в «Крылья Советов».

В сезоне РПЛ-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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