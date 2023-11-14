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Сегодня, 09:05

Андреев — о гражданстве легионеров: «Расстроен, что не могу лично обратиться к президенту»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о возможности получения паспорта РФ легионерами клуба.

— С паспортами легионеров все сложно, потому что нужно получить вид на жительство, пять лет прожить и потом только можно говорить. Поэтому все усложняется.

— Но у Малкома и Клаудиньо не было пяти лет в России.

— У нас такого ресурса нет.

— То есть у «Зенита»...

— Я не знаю, у «Зенита» какой ресурс, у нас нет ресурса, чтобы быстро закрыть этот вопрос.

— Если специальным указом Президента РФ, такой запрос сделать?

— К сожалению, очень расстроен, что не могу лично обратиться к президенту, поэтому обсуждать нечего.

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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