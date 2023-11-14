Сегодня, 09:05
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о возможности получения паспорта РФ легионерами клуба.
— С паспортами легионеров все сложно, потому что нужно получить вид на жительство, пять лет прожить и потом только можно говорить. Поэтому все усложняется.
— Но у Малкома и Клаудиньо не было пяти лет в России.
— У нас такого ресурса нет.
— То есть у «Зенита»...
— Я не знаю, у «Зенита» какой ресурс, у нас нет ресурса, чтобы быстро закрыть этот вопрос.
— Если специальным указом Президента РФ, такой запрос сделать?
— К сожалению, очень расстроен, что не могу лично обратиться к президенту, поэтому обсуждать нечего.
На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.