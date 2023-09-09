Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, что Воробьев тренируется в общей группе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объявил о возвращении нападающего Дмитрия Воробьева в общую группу.

«Димка уже тренируется в общей группе. Надеемся, что уже в следующем матче он сможет сыграть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

9 августа в матче 2-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Сочи» (2:0) 25-летний нападающий вывихнул локтевой сустав. Футболист покинул поле на носилках.

Воробьев выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей во всех турнирах и забил гол.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.