Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как клубу предлагали взять Дзюбу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что минувшей зимой клубу предлагали подписать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мне звонил какой-то парень. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Глупо что-то обсуждать, когда ты понимаешь, что у тебя максимальная зарплата условно 3 рубля, а там надо платить 10. У нас нет таких денег. Все думаю, что наши латиноамериканцы играют за бешеные суммы, но нет. У них по сути разница 300-400 тысяч по сравнению с россиянами. Они играют не за какие-то космические деньги. Я сказал, что поговорю с тренером. Марцел оценивает Дзюбу как очень сильного футболиста. Условно говоря, он может не всегда играть, но нам точно поможет, если придет с правильным настроем. Он однозначно помог бы нам и многим командам. Это классный нападающий, у него много сильных качеств, за счет которых он вывозит. Но помимо желания есть финансы, в которых мы ограничены», — приводит слова Андреевы «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил 3 мяча в ворота «Ростова (3:1).