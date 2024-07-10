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Сегодня, 05:06

Спортдиректор «Оренбурга»: «Томпсон вернулся в общую группу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Хорди Томпсон занимается в общей группе.

«Томпсон работал отдельно от команды с тренером по физподготовке, набирал кондиции. Уже несколько дней он в общей группе начал работать, плюс занимается отдельно. Надеюсь, что к старту чемпионата он подойдет в хорошей форме. Та скандальная история на родине? Эта история не совсем правдивая, скажем так, поэтому не очень хочется ее комментировать», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

В прошлом сезоне 19-летний чилиец провел за «Оренбург» 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Хорди Томпсон. «Оренбург» наказал Томпсона за приезд на сборы с лишним весом. Это не первый скандал с чилийцем

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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