Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеемся, Оганесян еще поможет нам в этом сезоне»

14 марта, 14:43
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Степана Оганесяна. У игрока есть проблемы с ногой.
«Когда вернется Оганесян? Не хочется загадывать, но надеемся, что в этом чемпионате нам еще поможет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний Оганесян сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
После 20 туров «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. В конце марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Факелом» в Воронеже.