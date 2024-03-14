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14 марта, 14:43

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеемся, Оганесян еще поможет нам в этом сезоне»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Степана Оганесяна. У игрока есть проблемы с ногой.

«Когда вернется Оганесян? Не хочется загадывать, но надеемся, что в этом чемпионате нам еще поможет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Оганесян сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 20 туров «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. В конце марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Факелом» в Воронеже.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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