Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:16

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о возможной продаже легионеров команды этой зимой

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о возможной продаже легионеров клуба этой зимой.

«Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них этой зимой», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» на данный момент выступают аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также костариканец Джимми Марин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburg-hotim-sohranit-vseh-argentintsev-predlozheniya-po-nim-est/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»
Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»
Агент: «Мишкич восстановился и будет готов к зимнему сбору «Урала»
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»
В Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Голландский журналист: «Слуцкому лучше отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндапера»

Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»