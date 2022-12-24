Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о возможной продаже легионеров команды этой зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о возможной продаже легионеров клуба этой зимой.

«Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них этой зимой», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» на данный момент выступают аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также костариканец Джимми Марин.