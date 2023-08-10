Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о желании арендовать Гайча у ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о желании арендовать у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом аргентинский нападающий — один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», — приводит слова Андреева Sport24.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до декабря 2025 года.