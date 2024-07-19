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Сегодня, 21:57

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, почему Мансилья не перешел в «Рубин»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему нападающий Брайан Мансилья не перешел в казанский «Рубин» этим летом.

— Было только одно предложение, но оно вообще не актуально. Оно даже не обсуждалось, — заявил Андреев.

— Больше никто им не интересовался?

— Нет, одно предложение было только от «Рубина». Больше они не обращались.

— Может ли кто-то еще покинуть команду этим летом?

— Вряд ли. Если кто-то придет и положит адекватную для нас сумму, тогда возможно. Но это маловероятно. Так что ждем только трансферы «на вход», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил за Мансилью 1,5 миллиона евро. При этом у футболиста в контракте с «Оренбургом» прописаны отступные в размере 3 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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