Спортивный директор «Оренбурга» считает, что Сычевой не уйдет зимой в топ-клуб

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы нападающего Владимира Сычевого.
«Топовый клуб, который готов платить большие деньги, не смотрит полгода. Минимум два года, а в идеале и все три. Никакой топ-клуб не будет включаться в борьбу за Сычевого по итогам полугода. Никто к нам не обращался», — сказал Андреев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего футболиста в 500 тысяч евро, его контракт с «Оренбургом» действует до конца июня 2023 года.
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