Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

Спортивный директор «Оренбурга»: «Селекцию проводит «Зенит»? Может, и Семак нас тренирует?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Оренбурга&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Оренбург&quot;
Telegram Новости

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что селекцию клуба проводит «Зенит».

«Может, и Семак тренирует «Оренбург»? Не пишут такого? У нас в клубе есть главный тренер, есть футболисты, — сказал Андреев «СЭ». — Первый круг или весь чемпионат закончились — мы сели, обговорили, какие у нас есть проблемные места и что надо усиливать? Агенты предлагают игроков, мы смотрим их с Марцелом (Личкой). Дальше идем к президенту «Оренбурга»: «Хотим этого, а может, этого». Мы узнаем условия и потом принимаем решение, что можем позволить и не можем. Соответственно, если можем позволить, начинаем проведение переговоров. Так все и устроено. У нас двух ребят привезло агентство крупное, которое помогало ЦСКА, «Краснодару» и «Динамо». По этой логике «Зенит» курирует 4 клуба».

Ранее 31 октября журналист Иван Карпов написал в Telegram-канале, что поиском новых футболистов для «Оренбурга» занимаются скауты «Зенита».

В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга» //
Президент «Оренбурга»: «Нашу селекцию проводит «Зенит»? Первый раз слышу!»

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
9
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарханов оценил идею провести матч между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Хусаинов: «Плохо готовят судей. И они сами себя плохо готовят»