Спортивный директор «Оренбурга»: «Селекцию проводит «Зенит»? Может, и Семак нас тренирует?»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что селекцию клуба проводит «Зенит».

«Может, и Семак тренирует «Оренбург»? Не пишут такого? У нас в клубе есть главный тренер, есть футболисты, — сказал Андреев «СЭ». — Первый круг или весь чемпионат закончились — мы сели, обговорили, какие у нас есть проблемные места и что надо усиливать? Агенты предлагают игроков, мы смотрим их с Марцелом (Личкой). Дальше идем к президенту «Оренбурга»: «Хотим этого, а может, этого». Мы узнаем условия и потом принимаем решение, что можем позволить и не можем. Соответственно, если можем позволить, начинаем проведение переговоров. Так все и устроено. У нас двух ребят привезло агентство крупное, которое помогало ЦСКА, «Краснодару» и «Динамо». По этой логике «Зенит» курирует 4 клуба».

Ранее 31 октября журналист Иван Карпов написал в Telegram-канале, что поиском новых футболистов для «Оренбурга» занимаются скауты «Зенита».

В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга» //

Президент «Оренбурга»: «Нашу селекцию проводит «Зенит»? Первый раз слышу!»