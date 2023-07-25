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Сегодня, 14:23

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает трансфер Терехова

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует покупку экс-игрока «Сочи» Сергея Терехова. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

«Терехов в «Оренбурге»? Сергей — хороший футболист, но мы не рассматриваем его трансфер. Это очень и очень маловероятно. У нас уже есть игроки в команде на его позиции», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний Терехов сыграл в 31 матче за «Сочи» и стал автором трех результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-ne-rassmatrivaem-transfer-terehova-v-orenburg/
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