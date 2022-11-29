Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает варианты продажи игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможной продаже игроков в зимнее трансферное окно.

«Предложений по иностранцам сейчас никаких нет. Я вам больше хочу сказать. Мы не рассматриваем вариант с продажей кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить и усилить команду. Работа уже ведется», — цитирует функционера «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров команда набрала 25 очков.