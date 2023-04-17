Спортивный директор «Оренбурга» — о выкупе Мансильи: «Прилетает агент, будем разговаривать»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о ходе переговоров по выкупу аргентинского нападающего Брайана Мансильи.

«Работаем по выкупу Мансильи. Прилетает агент в Оренбург, будем садиться, разговаривать. Надеемся, что все получится», — сказал Андреев «СЭ».

Права на футболиста принадлежат «Расингу». Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне 26-летний аргентинец провел за клуб 20 матчей, забил 3 гола и отдал 6 передач.