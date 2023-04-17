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Сегодня, 16:02

Спортивный директор «Оренбурга»: «Боимся потерять игроков и Личку. Хотим сохранить состав и преумножить его!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» об интересе других клубов к игрокам оренбургской команды.

«У нас есть 8 футболистов, по которым спрашивают, интересуются: «А как? А сколько будет стоить?». Все на таком уровне. Нельзя сказать, что по кому-то идет какая-то работа. Конечно, мы боимся потерять игроков, боимся потерять Марцела Личку. Руководство стремится сохранить это все и преумножить! Взять еще пару-тройку футболистов. Пока все на уровне разговоров. Готовимся к разным сценариям. Мы небольшой клуб, деньгами закидать не сможем. Если так произойдет, то удерживать игрока мы не будем. Тяжело, но что поделаешь», — сказал Андреев «СЭ».

После 23 туров «Оренбург» идет на восьмом месте с 33 очками.

Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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