Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что клуб пока не планирует трансферы на вход

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможных трансферах под нового главного тренера Иржи Ярошика.

«На данный момент трансферы на вход не планируем. Если что, то рассмотрим просьбу Иржи по поводу возможного усиления. Пока работаем, готовимся к новому сезону», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.