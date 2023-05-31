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Сегодня, 20:38

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что клуб продолжает переговоры с Оганесяном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб продолжает переговоры по выкупу нападающего Степана Оганесяна.

«Между клубами все уже давно улажено, «Спартак» прислал нам все необходимые бумаги. Сейчас продолжаем переговоры со стороной футболиста. Ждем решения», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Степан Оганесян провел за «Оренбург» 23 матча, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Нынешний сезон футболист проводит в аренде в «Оренбурге».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-prodolzhaem-peregovory-s-oganesyanom-zhdem-resheniya-storony-igroka/
Дмитрий Андреев
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