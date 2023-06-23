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Сегодня, 14:38

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что с Ярошиком приедет сербский помощник

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, кто войдет в тренерский штаб Иржи Ярошика.

«Иржи приведет с собой сербского помощника Питера, плюс в тренерском штабе остается Армиче Вега Рамос, который приходил с Марцелом. Поэтому все нормально, спокойно. Почему не сложилось с Йиранеком? Я не знаю, хотел он приезжать или не хотел. Я с ним не общался. С ним разговаривал Иржи, выбирал тех, с кем ему будет комфортно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-s-yaroshikom-priedet-serbskij-pomoshhnik-armiche-ostanetsya-v-klube/
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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