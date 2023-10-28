Спортдир «Оренбурга» жестко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями»: «Арбитр помоется, поедет дальше»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Туман? Я с трибуны смотрел матч. Игроки не жаловались, нормально. Что касается судейство, у нас был чистый пенальти. То что у ВАР всего три ракурса, на которых не видно — это не наша проблема. Судья был в эпизоде, видел, назначил пенальти. Вратарь признал, что коснулся вскользь ноги Обухова, даже не спорил и пошел готовиться к удару. У нас вмешивается ВАР и отменяет чистый пенальти. В прошлой игре карточку ВАР не увидели, здесь это... Это все! Ключевая ошибка, которая влияет на исход матча. Конечно, это не очень радует. Чистый пенальти! Все, арбитр помылся, поехал дальше судить. Здесь также помоется и поедет дальше судить», — сказал Андреев «СЭ».

На 80-й минуте встречи Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол вратаря Богдана Овсянникова, однако арбитр после просмотра с помощью ВАР изменил свое решение, показав желтую карточку нападающему «Оренбурга» Владимиру Обухову.

Самарцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбуржцы — 14-е (12 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Ростов».