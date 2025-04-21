Удальцов — о судействе в матче с «Локомотивом»: «Момент Самошникова на Карапузове не сильно отличается от момента с Каккоевым»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче против «Локомотива» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

— Вы согласны с Карапузовым, что вас судьи «прибили» в игре с «Локомотивом»?

— Я не могу себе позволить таких жаргонизмов, но были решения, которые мне непонятны. На мой взгляд, момент Самошникова на Карапузове не сильно отличается от момента с Каккоевым. Почему там не удаление? Почему там даже смотреть не пошли? Судейские решения сыграли ключевую роль. Да, удаление Каккоева было и нам вдесятером против «Локомотива» уже было сложно что-то противопоставить.

На 31-й минуте прямую красную карточку после просмотра видеоповтора получил Никита Каккоев за фол против Данилы Годяева.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».