Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал слухи о том, что Новиков заменит Илича на посту главного тренера

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о возможной смене тренера в нижегородском клубе.

— Говорят, Иличу покупали билет домой после матча с махачкалинским «Динамо».

— Эта утка пошла от Тимура Гурцкая. Я думаю, что он просто пошутил, а некоторые люди восприняли всерьез, подхватили и развили. Ты правильно говоришь, что огромное количество слухов. Мы понимаем их природу. Новые лица, тренер, спортивный блок. Это всегда вызывает повышенный интерес. Я уже говорил ребятам, когда мы проводили собрание перед началом сезона. Мы прогнозировали, что такие разговоры будут. Любое поражение всегда может использоваться различными людьми для отстаивания своих интересов. Писали: мы многих продаем, тренера выгоняем. Я и Иличу сказал, и ребятам перед началом сезона: это точно будет, не надо обращать внимания. Могу сказать официально, что никакой речи о том, чтобы менять тренера, не велось. Мы верили и верим в Сашу, это наш главный тренер. Илич не так давно тренирует на клубном уровне, чуть больше трех лет, поэтому он тоже растет вместе с нами. Мы молодой клуб, Саша — молодой тренер. Нам комфортно друг с другом.

— Второй слух вдогонку: ты уже провел переговоры с Кириллом Новиковым, который сейчас тренирует «Нефтехимик».

— Мы с Кириллом последний раз общались года два назад. Может быть, с днями рождения друг друга поздравляли с тех пор. Понимаю, что меня легче всего было связать с Кириллом — вместе трудились недавно в «Динамо», он действительно очень хорошо работает, «Нефтехимик» идет наверху. Я очень рад за него, но никаких мыслей о назначении его или какого-то другого тренера в «Пари НН» у нас никогда не было, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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