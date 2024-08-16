Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал возможность приглашения Дзюбы и Джикии

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Не было ли желания пригласить какого-то мощного статусного футболиста? На рынке, например, есть Дзюба и Джикия.

— Об этом знают все 16 клубов РПЛ. Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на «Пари НН» выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий. А вот Джикия, без сомнений, «Пари НН» подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат, — сказал Удальцов «СЭ».

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.

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