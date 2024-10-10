Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Telegram Дзен

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал об ожиданиях после прихода в клуб Виктора Гончаренко.

— Насколько трудные были переговоры? Верно ли, что главная сложность была по вопросу отступных при разрыве соглашения?

— Мы с Виктором Михайловичем общались в Минске несколько часов исключительно о футболе. Контрактные детали обсудили уже с его представителем достаточно быстро, тут никаких проблем нет. Гончаренко мотивирован на плодотворную долгую работу — это главное.

— Каких изменений в игре «Пари НН» ожидаете с приходом нового тренера?

— Нам нужно быть более цельными, структурными, организованными и эмоциональными. Виктор Михайлович умеет давать необходимые импульсы по этим направлениям.

Виктор Гончаренко. «Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
Виктор Гончаренко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»
В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку
В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко
В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера
«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера
Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя