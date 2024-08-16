Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Мы не должны каждый год думать, как не вылететь»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2024/25.

— Какие задачи поставлены перед тобой?

— У клуба есть утвержденная советом директоров стратегия. Это достаточно большой документ, но если коротко, то город заслуживает крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылетать. В Нижнем Новгороде болельщики любят футбол. Нельзя сказать, что сейчас их ходит мало, но и не так уж много, посещаемость на данный момент средняя. Мы все понимаем, что первоочередной фактор, который влияет на энтузиазм фанатов, — это результат. На «Динамо», где я ранее работал, не так давно тоже ходило не много поклонников, а когда замаячило чемпионство, то всем стало интересно. В Нижнем делают крутые матчдэи с яркими и аутентичными историями, с классным ремиксом песни про Волгу. Но главное все равно футбол. Дай бог, что у нас получится найти нашу игру и вернуть людей на трибуны, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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