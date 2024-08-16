Спортивный директор «Пари НН» рассказал, почему пригласил Владимира Рыкова своим замом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» рассказал, почему пригласил своим заместителем Владимира Рыкова.

— Своим замом ты пригласил Владимира Рыкова. Какие у него функции и задачи?

— У Владимира как раз закончился контракт во второй команде «Динамо», где он работал тренером. Я созвонился с Дмитрием Александровичем Гафиным (председатель совета директоров «Динамо»), узнал, готовы ли отпустить. Рад, что удалось пригласить Рыкова в Нижний. У Володи глубокие знания не только как футболиста, но и как тренера, сейчас как раз доучивается на лицензию А. Его мнение с точки зрения селекции очень важно для нас. Как и другая часть работы — взаимосвязь с коллективом. Он недавно закончил игровую карьеру, понимает проблемы ребят, говорит с ними на одном языке. Важно иметь такое связующее звено спортивного департамента с командой и тренерами. Для меня это круто, что Володя согласился приехать в Нижний. Кроме Рыкова есть и другие важные сотрудники спортивного департамента. Это и Андрей Анкудимов — бывший главный аналитик у Михаила Галактионова, местный парень, глубоко понимающий нюансы футбола. В рамках возвращения нижегородских активов был возвращен из Москвы. Ваня Крупенин, который работал с Антоном Зингаревичем в болгарском «Ботеве». Хорошо знает восточноевропейский рынок. Плюс два молодых парня: Егоров и Кийко — работают скаутами, которые уже были до нашего прихода. У нас сложилась хорошая команда по этому направлению. Будем стараться минимизировать промахи. Хотя они всегда возможны, но, мне кажется, пока особо нигде не ошиблись. При этом растем вместе с командой и клубом. Разрабатываем новые системы оценки футболистов, сотрудничаем с крупными компаниями по анализу данных, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»