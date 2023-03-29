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Спортивный директор «Пари НН» Кудряшов: «Мы не общались с Тихим. Дмитрий — игрок «Химок»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию об интересе к защитнику Дмитрию Тихому из «Химок».

«Был ли интерес к Тихому? Мы не общались с футболистом. Дмитрий — игрок «Химок», — приводит Sport24 слова Кудряшова.

28 марта СМИ сообщили, что в подписании 30-летнего защитника заинтересованы нижегородский клуб, «Локомотив» и «Крылья Советов».

Ранее у Тихого возник конфликт с главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым, из-за которого футболист может расторгнуть контракт с подмосковной командой.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-sportivnyy-direktor-pari-nn-my-ne-obshchalis-s-tikhim-dmitriy-igrok-khimok
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