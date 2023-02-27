Спортивный директор «Расинга» заявил, что клуб еще не получал предложений по Мансильи

Рубен Каприя, спортивный директор аргентинского «Расинга», отреагировал на информацию, что «Оренбург» начал переговоры по выкупу нападающего Брайана Мансильи.

«Пока ничего официального по Брайану в клуб не поступало», — приводит слова Каприи Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что несколько недель назад «Оренбург» активировал переговоры по выкупу Мансильи за 800-900 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за «Оренбург» 14 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и пяти результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вингера в 800 тысяч евро.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.