Спортивный директор «Расинга» заявил, что клуб еще не получал предложений по Мансильи

Сегодня, 21:28
Рубен Каприя, спортивный директор аргентинского «Расинга», отреагировал на информацию, что «Оренбург» начал переговоры по выкупу нападающего Брайана Мансильи.
«Пока ничего официального по Брайану в клуб не поступало», — приводит слова Каприи Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что несколько недель назад «Оренбург» активировал переговоры по выкупу Мансильи за 800-900 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за «Оренбург» 14 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и пяти результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вингера в 800 тысяч евро.
После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.