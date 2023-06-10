Спортивный директор «Родины» заявил о неудовлетворенности от стыковых матчей: «Поедем домой с чувством досады»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» отреагировал на результат стыковых матчей против «Пари НН».

«Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей. А команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать. В первом матче мы существенно выиграли и по владению мячом, и по проценту выигранных единоборств. Думаю, и в сегодняшнем матче было так же. Жалко, что во втором тайме судья очень много стопорил игру. Я говорю не про одну команду. Было много необязательных остановок. Хотелось бы, чтобы давали играть в футбол и бороться. Команда у нас добротная, мы на нее рассчитывали и рассчитываем. А так, поедем домой с чувством досады», — сказал Зинин «СЭ».

В субботу, 10 июня московская команда обыграла нижегородцев (2:0), но уступила по сумме двух встреч из-за поражения со счетом 0:3 в первом матче и не смогла выйти в РПЛ.