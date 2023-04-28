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Судейство

Сегодня, 19:31

Спортивный директор «Ростова» — о судействе: «Приведите трактовки к единому знаменателю»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встрече с руководителем департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.

«Мы ждем, чтобы объяснили, почему одни и те же моменты в разных турах, а иногда по-моему, и в одном туре были случаи, которые трактовались по разному, — сказал Рыскин «СЭ». — ЭСК при одинаковых трактовый в одном эпизоде говорит, что это фол, а в другом эпизоде, что это не фол. Непонимание у тренеров, футболистов. Приведите трактовки к какому-то единому знаменателю. Мы не понимаем, футболисты, тренеры. Как можно играть по правилам, которые все не понимают. Давайте более четкие параметры. Потому что к команде приезжают на предсезонной подготовке объясняют, что будут судить так и так, а потом в чемпионате судят по-другому. Это вызывает недоумение».

Рыскин также оценил ситуацию в матче «Пари НН» — «Крылья Советов» (1:2).

«Плюс сейчас сделали крайним судью Галимова. Четыре года человек не судил в высшем дивизионе. Ответственный матч. Матч жизни и смерти между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Ну зачем назначать парня, для чего. Нас в «Оренбурге» дебютант судил. Команда борется за высокие места, принципиальные матчи. Эмоциональные тренеры. Для чего? Есть опытные арбитры, на ключевые матчи назначайте их, а менее опытные... Мне лично странно. Я услышал мысль от Сергея Лапочкина, что вводить молодых арбитров во вторую часть сезона, когда каждое очко на вес не то что золота, а бриллианта, странно. Любая ошибка вызывает бурю эмоций. Хотелось бы этого избежать. Договорились, что в конце сезона соберемся, все предметно пообщаемся», — добавил Рыскин.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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