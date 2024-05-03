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Рыскин: «Приоритет для «Ростова» — побеждать в ближайшем матче. А в таблицу посмотрим уже после 30-го тура»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил «СЭ» на вопрос о целях команды на сезон.

«Ростов» должен быть в пятерке по итогам сезона? Мы стараемся добиться максимального результата. Приоритет для нас — победить в ближайшем матче. А в таблицу посмотрим уже после 30-го тура», — сказал Рыскин «СЭ».

В чемпионате России команда Валерия Карпина на данный момент занимает седьмое место с 40 очками после 26 туров.

«Ростов» проведет следующий матч в понедельник, 6 мая, на выезде против «Локомотива».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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