Рыскин: «Приоритет для «Ростова» — побеждать в ближайшем матче. А в таблицу посмотрим уже после 30-го тура»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил «СЭ» на вопрос о целях команды на сезон.

«Ростов» должен быть в пятерке по итогам сезона? Мы стараемся добиться максимального результата. Приоритет для нас — победить в ближайшем матче. А в таблицу посмотрим уже после 30-го тура», — сказал Рыскин «СЭ».

В чемпионате России команда Валерия Карпина на данный момент занимает седьмое место с 40 очками после 26 туров.

«Ростов» проведет следующий матч в понедельник, 6 мая, на выезде против «Локомотива».