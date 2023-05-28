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28 мая, 23:22

Рыскин — о продлении контракта с Глебовым: «В продаже лидеров «Ростова» мы не заинтересованы»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил информацию о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Данилом Глебовым.

«Да, мы продлили контракт. Это произошло недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Новое соглашение 23-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитано на 5 лет.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. Всего в составе ростовской команды он провел 129 матчей, в которых отметился 9 голами и 14 результативными передачами.

На данный момент желто-синие занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-kontrakt-s-glebovy-m-prodlen-v-prodazhe-liderov-my-ne-zainteresovany/
Данил Глебов
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Алексей Рыскин
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