Рыскин — о продлении контракта с Глебовым: «В продаже лидеров «Ростова» мы не заинтересованы»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил информацию о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Данилом Глебовым.

«Да, мы продлили контракт. Это произошло недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Новое соглашение 23-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитано на 5 лет.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. Всего в составе ростовской команды он провел 129 матчей, в которых отметился 9 голами и 14 результативными передачами.

На данный момент желто-синие занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.