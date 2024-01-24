Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:54

Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «На сборах идет хорошая плановая работа»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о том, как проходят сборы команды в ОАЭ.

«Идет хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

В середине января ростовчане прошли медобследование в Москве, после чего вылетели на сборы в ОАЭ. Там «Ростов» провел два товарищеских матча — против «Динамо» из Самарканда (4:1) и московской «Родины» (1:2). Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

После 18 туров южный клуб располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-na-sborah-idet-horoshaya-planovaya-rabota/
Футбол
ФК Ростов
Алексей Рыскин
0
Читайте также
Туктамышева заработала 200 тысяч рублей за один прыжок на чемпионате России
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс», Педро отличился во втором матче подряд
Гладилин: «Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать»
«Крылья Советов» на сборе в Турции обыграли македонский «Гостивар»
«Факел» на сборе в Турции обыграл словенский «Копер»
«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»
Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Все зависит от условий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»

Стала известна дата вынесения приговора Промесу по делу о контрабанде наркотиков