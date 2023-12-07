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Сегодня, 18:08

Спортивный директор «Ростова» Рыскин считает несправедливой дисквалификацию Карпина на два матча

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал дисквалификацию защитника команды Виктора Мелехина и главного тренера Валерия Карпина.

«Мое мнение, что дисквалификация Мелехина справедлива, а Валерия Георгиевича — нет. Мы ожидали дисквалификацию, но надеялись, что она будет условной у Карпина. К сожалению, так не вышло», — цитирует Рыскина Metaratings.ru

Карпина дисквалифицировали на два матча (один — условно) за критику решения провести игру против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал дебилом человека, который принял решение не отменять встречу. Мелехин дисквалифицирован на два матча за неспортивное поведение в игре 17-го тура.

Ростовчане на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-rostova-ryskin-diskvalifikaciya-melyokhina-spravedliva-a-karpina-net-312916/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Виктор Мелехин
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