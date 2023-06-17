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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Нам не поступало никаких предложений по Тугареву»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что никаких предложений по полузащитнику Роману Тугареву в клуб не поступало.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Крылья Советов».

«Нет, нам не поступало никаких предложений», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Тугарев перешел в «Ростов» в октябре 2020 года на правах аренды до конца сезона, в феврале 2021-го донская команда выкупила права на игрока. В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел за южан 31 матч во всех турнирах и отметился 4 голами.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-predlozhenij-po-tugarevu-nam-ne-postupalo/
Роман Тугарев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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