Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Нам не поступало никаких предложений по Тугареву»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что никаких предложений по полузащитнику Роману Тугареву в клуб не поступало.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Крылья Советов».

«Нет, нам не поступало никаких предложений», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Тугарев перешел в «Ростов» в октябре 2020 года на правах аренды до конца сезона, в феврале 2021-го донская команда выкупила права на игрока. В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел за южан 31 матч во всех турнирах и отметился 4 голами.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.