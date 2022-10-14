Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин остался недоволен работой арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). Также встречу обслуживали ассистенты судьи — Денис Березнов и Андрей Гурбанов, ВАР — Павел Кукуян.

«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате. Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», — цитирует «РБ Спорт» Рыскина.

После матча чемпионата России-2020/21 «Сочи» — «Ростов» (4:2) Турбин был отстранен от судейства на полтора года. После него он несколько недель вообще не судил, затем назначался только видеоарбитром и резервным. Впервые Турбину разрешили выйти на поле в матче РПЛ только в марте 2022-го.

«Урал» набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на втором месте (25 очков).