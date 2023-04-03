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Спортивный директор «Ростова»: «По-моему, агронома еще не уволили»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал ситуацию с увольнением агронома «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна.

«По-моему, его еще не уволили, он в отпуске. Но давайте я не буду комментировать, человек много отработал в клубе. Но разница между полями, по-моему, очевидна. Люди за две с половиной недели привели поле в порядок. Просто поблагодарим их», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Ранее появилась информация о том, что «Ростов» решил уволить агронома из-за плохого состояния поля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-po-moemu-agronoma-eshhe-ne-uvolili-no-novy-e-lyudi-za-2-5-nedeli-priveli-pole-v-poryadok/
Футбол
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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