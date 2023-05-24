Спортивный директор «Ростова» заявил, что клубу не поступали предложения по Глебову из «Спартака»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может подписать полузащитника ростовчан Данила Глебова.

«Мне об ничего об этом не известно, к нам не поступало предложений из «Спартака», — цитирует Рыскина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах ростовчане сыграют с «Ахматом» и ЦСКА.