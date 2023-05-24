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Сегодня, 21:35

Спортивный директор «Ростова» заявил, что клубу не поступали предложения по Глебову из «Спартака»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может подписать полузащитника ростовчан Данила Глебова.

«Мне об ничего об этом не известно, к нам не поступало предложений из «Спартака», — цитирует Рыскина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах ростовчане сыграют с «Ахматом» и ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-rostova-ryskin-nam-ne-postupali-predlozheniya-po-glebovu-iz-spartaka-253664/
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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