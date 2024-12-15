Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Спортивный директор «Рубина» Дзюба назвал Даку игроком года

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба поставил на первое место форварда казанцев Мирлинда Даку.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.

ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Спортивный директор «Ахмата» Газзаев выбрал Вендела футболистом года
Тедеев включил в пятерку игроков года футболиста «Акрона»
Агент Бабича рассказал о состоянии здоровья защитника
Гаджиев выбрал лучшего футболиста 2024 года
Отец Кузяева сообщил об отсутствии переговоров по переходу Далера в «Зенит»
Слишкович назвал игроком года футболиста «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя