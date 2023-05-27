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Сегодня, 14:59

Спортивный директор «Рубина» заявил, что Саплинов после сезона вернется в «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что арендованный полузащитник Александр Саплинов после окончания сезона вернется в «Ростов».

«У него заканчивается аренда, он возвращается в «Ростов». Не планируем ли его оставить? Пока в планах такого нет. В любом случае, у него заканчивается аренда. Дальше будем смотреть. У него была травма. У нас было ограничено место в заявке, поэтому пришлось отзаявить его», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Права на Саплинова принадлежат «Ростову». В нынешнем сезоне на счету полузащитника пять матчей за казанский «Рубин». Результативными действиями футболист не отметился.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rubina-saplinov-posle-sezona-vernetsya-v-rostov/
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