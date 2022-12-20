Спортивный директор «Шахтера» подтвердил, что Никола Антич отправился на сбор «Химок»

Спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус сообщил, что защитник команды Никола Антич отправился в Турцию на сбор «Химок».

«Это действительно так, Антич отправился на сбор «Химок», — приводит «РБ Спорт» слова спортивного директора клуба.

Антич выступает за «Шахтер» с 2019 года. Его текущий контракт с белорусским клубом рассчитан до конца года. В ноябре защитник сообщил, что покинет команду по окончании действия контракта.

В сезоне-2021/22 футболист провел 30 матчей за «Шахтер», в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.