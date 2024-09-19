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19 сентября, 23:23

Амарал: «Спартаку» лучше без Соболева. Нам нужны люди, которые хотят здесь находиться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мыслями об уходе из команды нападающего Александра Соболева, который присоединился к «Зениту».

— Вы считаете, что уход Соболева в «Зенит» — нормально?

— Мы лучше без Соболева. Потому что в этом клубе нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Он показал, что он не хочет.

— Когда вы поняли, что он не хочет? 

— В октябре меня еще здесь не было. Его позиция менялась: то хочет, то не хочет [ходить]. У нас был серьезный разговор, с Соболевым и Деяном [Станковичем], в котором он сказал, что не видит здесь мотивации и возможность стать чемпионом. Сказал, что не хочет быть частью этой команды. Это было после «Оренбурга».

Павел Андреев принимал участие в переговорах по Соболеву. Но в других переговорах он не принимает участие, - сказал Амарал.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе. 27-летний форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

 

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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