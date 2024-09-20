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Сегодня, 00:04

Амарал: «Предложение «Рубина» по Дуарте было недостаточно хорошим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что красно-белых не устроило предложение «Рубина» по защитнику Алексису Дуарте.

— Мы получили предложение от «Рубина» по Дуарте, но оно было недостаточно хорошим. Актюркоглу? Мы не были близки по этому трансферу. Это было до Евро, но потом мы поняли, что у него цель играть в Европе.

— Был ли интерес к Пиняеву?

— Он интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. Всего он провел 42 матча за московскую команду без результативных действий.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Амарал

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