Амарал: «Важно, чтобы болельщики «Спартака» приходили на стадион»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал обратился к болельщикам красно-белых.

«В клубе собраны действительно профессиональные люди, которые хотят выстроить четкую и понятную систему. На это потребуется время, но мы должны работать быстро и интенсивно. Важно, чтобы болельщики приходили на стадион, поддерживали нас и создавали правильную среду. Я уверен, что, как семья, мы станем еще сильнее и сможем добиться больших успехов», — сказал Амарал в интервью пресс-службе красно-белых.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.