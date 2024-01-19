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Сегодня, 15:11

Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Хочу, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал об эмоциях от назначения в московский клуб.

«Честь и ответственность быть в таком клубе как «Спартак». Это самый популярный клуб в России.

Я уже работал в «Бенфике», народной команде, где от тебя ждут только победы. Мне комфортно в таких условиях.

Я в «Спартаке», чтобы выстроить четкую систему. Без четкого плана, каким должен быть путь, мы не можем достигнуть финальной цели — титула.

Хочу привнести в «Спартак» чувство единения с командой, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями», — сказал Амарал в интервью пресс-службе команды.

Он также сообщил, что побывал на стадионе красно-белых и обратился к болельщикам.

«Это самый популярный клуб в России, невозможно отказаться от такого предложения. Вместе мы будем командой, мы должны быть семьей. Мы должны поддерживать друг друга.

Мы были на стадионе и я жду, когда смогу увидеть его максимально заполненным. Я знаю, если мы будем играть лучше и выигрывать титулы, люди начнут возвращаться на трибуны.

Хочу попросить болельщиков сделать шаг навстречу команде, чтобы помочь нам», - добавил Амарал.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом. Специалист подписал контракт с московским клубом в декабре 2023 года.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BCLVspdQG6o
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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