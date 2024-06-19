Спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал о будущем Соболева в команде

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о будущем нападающего Александра Соболева в команде.

— Много слухов про Соболева. Можете ли вы сказать, что сезон он точно начнет в «Спартаке»?

— Могу сказать, что он игрок «Спартака». Завтра он пройдет медосмотр, а в четверг — первую тренировку с Деяном Станковичем. Что дальше — увидим.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.

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